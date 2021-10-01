Оксана Федорова поддержала инициативу по созданию фильмов о памятниках архитектуры, вошедших в список ЮНЕСКО

15:03, 01 октября 2021, ПАИ

Президент Благотворительного Фонда Оксаны Федоровой, Мисс Вселенная, певица, телеведущая Оксана Федорова поддержала инициативу Псковского агентства информации по созданию цикла фильмов о памятниках архитектуры, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом с пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации передает корреспондент ПАИ.

«Любая просветительская деятельность, которая рассказывает историю региона, — это большой успех и достижение. Сейчас не так можем видеть культурных и документальных программ, если есть, то идут ночью или на цифровых телеканалах, куда не добираются люди. Рейтинги телеканала «Культура» по сравнению с развлекательными каналами невысокие, я знаю, что людям это интересно, они хотят знакомиться с историей, в огромном потоке развлекательной информации найти рациональное и настоящее зерно», - считает Оксана Федорова.

Она также отметила, что такие проекты, как цикл фильмов о памятниках архитектуры, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обладают приоритетным направлением.

«Наш проект нацелен, чтобы эту ситуацию стабилизировать, мне кажется, это будет интересно, у нас много моментов, о которых молодежь не знает», - заключила Оксана Федорова.

Все новости о проекте Псковского агентства информации «Псковские памятники в ЮНЕСКО» читайте в сюжете.