Порядка 500 жителей Псковской области уйдут в армию во время осеннего призыва
Порядка 500 жителей Псковской области отправятся на службу в армию во время осеннего призыва. Об этом сообщил «Псковской правде» военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.
1 октября в России стартовала призывная кампания. Во всех муниципалитетах Псковской области приступили к работе призывные комиссии.
Сергей Судаков уточнил, что призыв проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, которые введены в рамках противодействия распространению коронавируса. Проводится термометрия и дезинфекционные мероприятия, разведены потоки людей, обязательно наличие средств индивидуальной защиты, социальной дистанции.
Военный комиссар добавил, что первая отправка псковских призывников в войска запланирована на 18 октября.
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о начале осеннего призыва он продлится до 31 декабря. В армию по всей России должны отправиться 127 тыс. 500 человек.
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