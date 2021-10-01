Порядка 500 жителей Псковской области уйдут в армию во время осеннего призыва

15:13, 01 октября 2021, ПАИ

Порядка 500 жителей Псковской области отправятся на службу в армию во время осеннего призыва. Об этом сообщил «Псковской правде» военный комиссар Псковской области Сергей Судаков.

1 октября в России стартовала призывная кампания. Во всех муниципалитетах Псковской области приступили к работе призывные комиссии.

Сергей Судаков уточнил, что призыв проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, которые введены в рамках противодействия распространению коронавируса. Проводится термометрия и дезинфекционные мероприятия, разведены потоки людей, обязательно наличие средств индивидуальной защиты, социальной дистанции.

Военный комиссар добавил, что первая отправка псковских призывников в войска запланирована на 18 октября.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о начале осеннего призыва он продлится до 31 декабря. В армию по всей России должны отправиться 127 тыс. 500 человек.