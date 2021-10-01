Князь династии Романовых обвенчался в Петербурге

15:34, 01 октября 2021, ПАИ

Торжественная церемония венчания великого князя Георгия Романова (потомка династии Романовых) и его итальянской спутницы Ребекки Беттарини состоялась 1 октября в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

В Исаакиевском соборе собрались несколько сотен гостей из разных стран. В их числе – Майкл герцог Вюртембергский, член испанской королевской семьи герцог Анжуйский Луис Альфонсо, последний царь Болгарии Симеон II из Саксен-Кобург-Готской династии, потомок сестры Наполеона Каролины и маршала Мюрата принц Иоахим Шарль Наполеон Мюрат, принц Филипп Лихтенштейнский, принцесса Изабель Лихтенштейнская и многие другие.

Георгий Романов – потомок дома Романовых по линии матери. Он родился в Мадриде и впервые посетил Россию в 1992 году. С 2017 года большую часть времени проводит в стране, живёт в Москве. Занимается развитием созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах.

Ребекка Беттарини родилась в Италии в семье дипломата. Первые пять лет она прожила во Франции, затем неоднократно переезжала в разные страны. Она впервые посетила Россию в 2009 году, побывав в Санкт-Петербурге с отцом. В течение десяти лет оказывала постоянную помощь Георгию в социальной и культурной деятельности. Беттарини приняла православие в 2020 году в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.