Управление Росгвардии по Псковской области отметило пятилетие со дня образования

15:38, 01 октября 2021, ПАИ

В Пскове прошло торжественное собрание, посвященное пятилетию со дня образования Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов, председатель Совета ветеранов ведомства Юрий Андреев, военнослужащие и сотрудники.

«Благодарю всех, кто сегодня служит в псковской Росгвардии, а также ветеранов, за самоотверженный труд, сопряженный с риском для жизни, требующий выдержки, профессионализма, большого личного мужества», - отметил полковник полиции Игорь Иванов, обращаясь к личному составу территориального органа и ветеранам.

Отличившиеся росгвардейцы в честь праздника поощрены ведомственными наградами и ценными подарками.

Напомним, Управление Росгвардии по Псковской области было образовано 30 сентября 2016 года. В него вошли ОМОН, СОБР, отдел вневедомственной охраны по Псковской области, центр лицензионно-разрешительной работы.