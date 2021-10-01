Елена Полонская поздравила псковичей с Международным днём пожилых людей

15:51, 01 октября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская поздравила псковичей с Международным днём пожилых людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности. Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вы и сегодня в строю: делитесь с молодёжью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей города силу духа, трудолюбие, патриотизм. Сегодня – время напомнить вам о том, что мы любим вас, признательны за ваш неоценимый труд! От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, радости, хорошего настроения. С праздником!» – говорится в поздравлении.