Мужчина получил 3 года лишения свободы за избиения в Стругокрасненском районе

16:03, 01 октября 2021, ПАИ

Стругокрасненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ст. 116.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда и нанесение побоев), сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Подсудимый 4 марта, находясь в котельной, избил потерпевшего металлической трубой по голове, а затем нанес еще два удара обухом топора. Все это привело к тяжким телесным повреждениям, которые суд расценил как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Помимо этого, 5 марта подсудимый снова совершил преступление, избив двух мужчин.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину в совершении преступления по ст. 111 УК РФ, признал частично, по двум другим преступлениям — полностью.

Суд учел смягчающие обстоятельства в виде явки с повинной, а также признал, что один из потерпевших был инициатором конфликта и тоже ударил подсудимого во время драки в область головы.

Суд признал подсудимого виновным, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.