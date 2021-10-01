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Общество

Москвичу дали 2 года лишения свободы за попытку перевезти культурные ценности на Псковской границе

Сбежский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Москвы, который пытался незаконно перевезти культурные ценности общей стоимостью на 811 200 рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

В апреле 2019 года москвич прибыл из Риги в зону таможенного поста МАПП «Бурачки» Псковской таможни. Мужчина не предъявил сотрудникам таможни декларацию о перемещении каких-либо товаров, подлежащих декларированию.

В результате обыска у подсудимого нашли 14 книг, являющихся культурными ценностями. Среди них также была книга М.Булгакова «Дьяволица» предположительно 1926 года издания с личной подписью автора на титульном листе.

Также были изъяты три иконы, портсигар с дарственной подписью, состоящей из серебра, XX века и наперсток с монограммой XIX века.

На судебном заседании защита просила принять во внимание незнание подсудимого в том, что эти предметы имеют какую-то ценность и сделал он это не со злым умыслом.

Суд признал москвича виновным и суд назначил ему наказание с лишением свободы сроком 2 года условно. Предметы были конфискованы судом в доход государства.

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