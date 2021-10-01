Наталья Горбачева: Система образования Псковской области готова к дистанционке

16:41, 01 октября 2021, ПАИ

Псковская область своевременно переходит на дистанционное обучение, считает руководитель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель Общественной палаты региона Наталья Горбачева.

«Хорошо, что перевод на дистанционку был сделан преждевременно, до того, как случилось бы полное закрытие. Лучше неделю посидеть, посмотреть по ситуации, потому что дети заболевают первыми», - сказала она в интервью корреспонденту Псковского агентства информации.

«Мы стреляные воробьи и переживаем дистанционку не первый раз, родители и дети относятся к этому с пониманием, потому что главное – не заболеть. Никаких звонков в областную организацию профсоюза образоваиня и в Общественную палату региона по этому поводу не поступало», - отметила Наталья Горбачева.

Также спикер сказала, что проблем быть не должно, поскольку в образовательных учреждениях сейчас идет повторение материала.

Собеседник агентства уверена, что система образования не может быть не готова к такому виду обучения, поскольку и учителя, и ученики уже перестроились к такому формату.

30 сентября состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором приняли решение ввести дистанционный формат обучения в школах некоторых муниципалитетов Псковской области с 4 октября.