3,7 млн рублей направят на благоустройство парка «Летний сад» в Новосокольническом районе в 2022 году

16:49, 01 октября 2021, ПАИ

1 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Новосокольниках провел рабочую встречу с главой муниципалитета Виталием Соловьевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь Михаил Ведерников вручил Виталию Соловьеву грамоту регионального звания «Край партизанской славы». Оно присвоено Новосокольническому району решением специальной комиссии в июне текущего года. Критериями для присвоения почетного звания району послужили результаты подпольной деятельности местного населения в военное время, а также инициативность граждан при сохранении истории родного края. Глава региона акцентировал внимание, что заявка муниципалитета была хорошо подготовлена.

Затем губернатор еще раз поздравил главу Новосокольнического района с вступлением в должность. «Период избирательной кампании закончился, начался продолжительный период работы», - отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что теперь необходимо реализовывать все задачи, которые поставлены перед руководством муниципалитета жителями района.

В первую очередь глава региона попросил доложить о складывающейся в муниципалитете эпидобстановке. В регионе она, по словам губернатора, прогнозируемо ухудшается. Глава Новосокольнического района назвал обстановку в муниципалитете сложной, но контролируемой.

При этом было отмечено, что системой здравоохранения в районе организованы все необходимые мероприятия для оказания помощи больным COVID-19 и проведения прививочной кампании. На территории муниципалитета идет информационная работа, уделяется особое внимание работе мобильной группы по контролю за соблюдением противовирусных мер. С 4 октября на территории райцентра планируется начать реализацию ограничительных мероприятий, установленных указом губернатора от 30 сентября.

Говоря о безопасности граждан муниципалитета, Михаил Ведерников в очередной раз подчеркнул важность использования средств индивидуальной защиты и соблюдения других санитарных норм. Особое внимание он обратил на контроль за соблюдением всех требований Роспотребнадзора на общественном транспорте.

Далее губернатор обсудил с главой района реализацию нацпроектов на территории муниципалитета. Виталий Соловьев доложил, что в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» направления «Жилье и городская среда» выполнено благоустройство 2 общественных территорий: сквера по улице Тихмянова и первая очередь парка «Летний сад». Руководитель муниципалитета добавил, что второе общественное пространство стало победителем рейтингового голосования текущего года, поэтому разрабатывается проектная документация для продолжения благоустройства. В 2022 году на эти цели будет направлено порядка 3,7 млн рублей.

Кроме того, в ходе встречи глава Новосокольнического района рассказал о реализации в муниципалитете мероприятий по другим направлениям. Так, продолжается приемка отремонтированных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В рамках регпроекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» приобретено 7 квартир на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилья. В ракмах программы «Газпром - детям» построен пришкольный стадион.

Отдельно глава региона обсудил с руководителем муниципалитета ряд актуальных для района вопросов. Михаил Ведерников отметил, что по ряду направлений, в том числе в сфере здравоохранения, пути решения будут проработаны профильными специалистами.