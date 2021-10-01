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Культура

Гастроли театра «Пушкинская школа» начались в «Михайловском»

 

Спектакль «Недоросль». Фото из группы театра

1 октября в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начались гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

Перед началом спектаклей создатель и руководитель театра, народный артист России, лауреат Госпремии РФ, актёр, режиссёр и прозаик Владимир Рецептер дал пресс-конференцию.

Он отметил, что «именно благодаря Пушкину наша жизнь выстроилась в определенном направлении, и воздух Пушкиногорья для нас живительный». «Наша родная сцена маленькая, тесная. А здесь мы свободны», - заявил руководитель театра.

Владимир Рецептер рассказал об изменениях в тех спектаклях, которые пушкиногорцы уже видели. В частности, это касается нового состава. Во многих постановках задействованы студенты третьего поколения «Пушкинской школы» Владимира Рецептера, которые будут выпускаться в этом учебном году.

Также он поделился планами театра на этот год. Сейчас театр работает над пьесой «Бабьи сплетни» Карло Гольдони, она ставится в переводе Рецептера. Театр будет работать над спектаклем по «Бедным людям» Фёдора Достоевского. «Разумеется, пушкиногорцы и гости этого святого места в следующем году увидят эти спектакли первыми, потому что все новинки «Пушкинская школа» непременно обкатывает в Пушкинских Горах», - уточнила Лидия Токарева.

Сегодня гастроли «Пушкинской школы» откроются комедией «Укрощение строптивой» по пьесе Шекспира, а 2 октября запланирован показ премьерного спектакля по пьесе Цветаевой.

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