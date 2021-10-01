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Общество

Водитель легкового автомобиля госпитализирован в результате ДТП в Куньинском районе

  • Водитель легкового автомобиля госпитализирован в результате ДТП в Куньинском районе
    Фото: газета "Пламя"
  • Водитель легкового автомобиля госпитализирован в результате ДТП в Куньинском районе
    Фото: газета "Пламя"
  • Водитель легкового автомобиля госпитализирован в результате ДТП в Куньинском районе
    Фото: газета "Пламя"
  • Водитель легкового автомобиля госпитализирован в результате ДТП в Куньинском районе
    Фото: газета "Пламя"
  • Водитель легкового автомобиля госпитализирован в результате ДТП в Куньинском районе
    Фото: газета "Пламя"

64-летний водитель «Шевроле Лачети» на 438 километре в поселке Кунья, совершал поворот на трассе М-9 и, по предварительной причине, не уступив 26-летнему водителю фуры марки «Рено», произошло столкновение. Фура въехала в бок легковому автомобилю, сообщил корреспондент газеты «Пламя» Куньинского района.

Водитель легкового автомобиля госпитализирован в Великолукскую больницу с травмами.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственная группа и скорая помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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