Водитель легкового автомобиля госпитализирован в результате ДТП в Куньинском районе
64-летний водитель «Шевроле Лачети» на 438 километре в поселке Кунья, совершал поворот на трассе М-9 и, по предварительной причине, не уступив 26-летнему водителю фуры марки «Рено», произошло столкновение. Фура въехала в бок легковому автомобилю, сообщил корреспондент газеты «Пламя» Куньинского района.
Водитель легкового автомобиля госпитализирован в Великолукскую больницу с травмами.
На месте работают сотрудники ГИБДД, следственная группа и скорая помощь.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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