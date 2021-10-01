Видео-арт о Псковской области «Лукоморье» получил приз на фестивале в Сербии
Видео-арт о Псковской области «Лукоморье» режиссера Николая Рыбникова получил приз за лучший иностранный туристический фильм на фестивале документальных и короткометражных фильмов Jahorina Film Festival в Сербии, который проходил с 22 по 25 сентября. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Ролик о Псковской области был размещен 5 августа 2020 года в одном из Instagram-аккаунтов. Над видео работала целая команда творческих людей из Пскова, включая режиссера Николая Рыбникова и оператора Екатерину Сокову.
Видео снято в стиле тилт-шифт. Это особая техника съемки, позволяющая создать ощущение сказки. Для авторов ролика это был эксперимент, который, как признали они, оказался удачным.
Авторы видео считают, что в целом ролик «Лукоморье» получился даже не о Пскове, а о России. «Мы через Псков показываем русскую душу. Я скидывал монтажные версии ребятам, которые живут за границей (мне было интересно мнение иностранцев), и они хотели увидеть Россию. Поэтому для иностранцев это будет презентация России, а для всех русскоязычных людей - представление региона, Псковской области», - говорил в интервью «Псковской правде» Николай Рыбников.
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