Псковский боксёр впервые за 25 лет вошел в состав национальной сборной России

17:40, 01 октября 2021, ПАИ

Псковский спортсмен Дмитрий Муратов стал бронзовым призером чемпионата России по боксу среди мужчин, который прошел в Кемерово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители боксёра.

В соревнованиях приняли участие более 400 сильнейших спортсменов из 60 регионов России. Участники турнира боролись не только за призовой фонд, но и за право войти в состав национальной сборной России. По итогам чемпионата Дмитрий Муратов включен в ее основной состав.

Спортсмен на пару дней прилетел в Псков со сборов в Кисловодске, после этого он отправится в Сочи для дальнейших тренировок. «Это успех для Пскова, для региона, для всего Северо-Запада в целом. Наша главная задача сейчас – отобраться на чемпионат мира, который будет проходить в ноябре в Белграде. На это мы нацелены», - сообщил заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ и тренер Дмитрия Муратова Владимир Ивасенко.

Также в ближайших планах - участие спортсмена в Кубке мира нефтяных стран по боксу. Участники турнира представляют державы, которые сообща обеспечивают треть мировой добычи «черного золота».

По словам самого Дмитрия Муратова, «ученик без тренера не добьется высоких результатов. Результат достигается не в спортзале. Поддержка и даже жизненные разговоры – вот что важно».

Дмитрий Муратов родился в 1986 году. Он мастер спорта по боксу, выступает в весовой категории до 75 килограммов. Неоднократный чемпион ВДВ, неоднократный чемпион Северо-Западного федерального округа, победитель всероссийских соревнований класса «А», состязаний международного уровня. Призер чемпионата России по боксу 2021.