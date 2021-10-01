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Общество

Берег реки Великой в Пскове очистили от мусора

1 октября в рамках общероссийской акции «Вода России» в Пскове прошла экологическая акция «Чистые берега». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природным ресурсам и экологии, был очищен берег реки Великой от кампуса ПсковГУ до Ольгинской часовни.

Все участники мероприятия отметили, что убираемая территория оказалась достаточно чистой. Это говорит о повышении экологической культуры населения и качественной уборке улиц городскими властями.

Организатором акции выступило Псковское региональное отделение Российского экологического общества совместно с комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области. Также активное участие в мероприятии приняли представители Российской экологической партии «Зеленые».

Организатором было предложено проводить акцию «Чистые берега» и в будущем.

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