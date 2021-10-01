Стали известны итоги конкурса на лучшее поселение Псковской области

19:35, 01 октября 2021, ПАИ

В Псковской области подведены итоги конкурса на лучшее поселение региона, сообщает официальный Telegram--канал Псковской области со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Определено 18 победителей. Между ними будет распределена грантовая поддержка, общая сумма которой составляет 10,5 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

В номинации «Красота, комфорт, порядок» победителями стали:

Среди городских поселений:

Бежаницы;

Новосокольники.

Среди сельских поселений от 1,7 тыс жителей:

Переслегинская волость (Великолукский район);

Новосельская волость (Струго-Красненский район).

Среди поселений до 1,7 тыс жителей:

Выборская волость (Новоржевскийй район);

Дубровенская волость (Порховский район).

В номинации «Самое здоровое поселение»

Среди городских поселений:

Опочка;

Струги Красные.

Среди сельских поселений от 1,7 тыс жителей:

Пригородная волость (Опочецкий район);

Добручинская волость (Гдовский район).

Среди поселений до 1,7 тыс жителей:

Палкинская волость (Палкинский район);

Полновская волость (Гдовский район).

В номинации «Территория культуры»:

Среди городских поселений:

Дно;

Пыталово.

Среди сельских поселений от 1,7 тыс жителей:

Горайская волость (Островский район);

Круппская волость (Печорский район).

Среди поселений до 1,7 тыс жителей:

Краснопрудская волость (Псковский район);

Новоржевская волость (Новоржевский район).

Всего на конкурс по трем категориям было подано 38 заявок. Победители были определены конкурсными комиссиями путем оценки конкурсных материалов, а также достижений каждого поселения на местности. Члены конкурсной комиссии при этом оценивали результаты, достигнутые поселениями в решении вопросов благоустройства, организации досуга и массового отдыха населения, развитии культуры, физкультуры и спорта.

Добавим, размер грантов для победителей конкурса среди городских поселений составил 1 млн рублей за первое место, 500 тыс рублей за второе, для сельских по 700 и 300 тыс рублей соответственно.