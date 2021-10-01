Стали известны итоги конкурса на лучшее поселение Псковской области
В Псковской области подведены итоги конкурса на лучшее поселение региона, сообщает официальный Telegram--канал Псковской области со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Определено 18 победителей. Между ними будет распределена грантовая поддержка, общая сумма которой составляет 10,5 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.
В номинации «Красота, комфорт, порядок» победителями стали:
Среди городских поселений:
- Бежаницы;
- Новосокольники.
Среди сельских поселений от 1,7 тыс жителей:
- Переслегинская волость (Великолукский район);
- Новосельская волость (Струго-Красненский район).
Среди поселений до 1,7 тыс жителей:
- Выборская волость (Новоржевскийй район);
- Дубровенская волость (Порховский район).
В номинации «Самое здоровое поселение»
Среди городских поселений:
- Опочка;
- Струги Красные.
Среди сельских поселений от 1,7 тыс жителей:
- Пригородная волость (Опочецкий район);
- Добручинская волость (Гдовский район).
Среди поселений до 1,7 тыс жителей:
- Палкинская волость (Палкинский район);
- Полновская волость (Гдовский район).
В номинации «Территория культуры»:
Среди городских поселений:
- Дно;
- Пыталово.
Среди сельских поселений от 1,7 тыс жителей:
- Горайская волость (Островский район);
- Круппская волость (Печорский район).
Среди поселений до 1,7 тыс жителей:
- Краснопрудская волость (Псковский район);
- Новоржевская волость (Новоржевский район).
Всего на конкурс по трем категориям было подано 38 заявок. Победители были определены конкурсными комиссиями путем оценки конкурсных материалов, а также достижений каждого поселения на местности. Члены конкурсной комиссии при этом оценивали результаты, достигнутые поселениями в решении вопросов благоустройства, организации досуга и массового отдыха населения, развитии культуры, физкультуры и спорта.
Добавим, размер грантов для победителей конкурса среди городских поселений составил 1 млн рублей за первое место, 500 тыс рублей за второе, для сельских по 700 и 300 тыс рублей соответственно.
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