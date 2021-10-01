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Общество

Стали известны итоги конкурса на лучшее поселение Псковской области

Подведены итоги конкурса на лучшее поселение Псковской области. Фото 3DNews

В Псковской области подведены итоги конкурса на лучшее поселение региона, сообщает официальный Telegram--канал Псковской области со ссылкой на пресс-службу региональной  администрации. Определено 18 победителей. Между ними будет распределена грантовая поддержка, общая сумма которой составляет 10,5 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

В номинации «Красота, комфорт, порядок» победителями стали:

Среди городских поселений:

  • Бежаницы;
  • Новосокольники.

Среди сельских поселений от 1,7 тыс жителей:

  • Переслегинская волость (Великолукский район);
  • Новосельская волость (Струго-Красненский район).

Среди поселений до 1,7 тыс жителей:

  • Выборская волость (Новоржевскийй район);
  • Дубровенская волость (Порховский район). 

В номинации «Самое здоровое поселение»

Среди городских поселений:

  • Опочка;
  • Струги Красные.

Среди сельских поселений от 1,7 тыс жителей:

  • Пригородная волость (Опочецкий район);
  • Добручинская волость (Гдовский район).

Среди поселений до 1,7 тыс жителей:

  • Палкинская волость (Палкинский район);
  • Полновская волость (Гдовский район).

В номинации «Территория культуры»:

Среди городских поселений:

  • Дно;
  • Пыталово.

Среди сельских поселений от 1,7 тыс жителей:

  • Горайская волость (Островский район);
  • Круппская волость (Печорский район).

Среди поселений до 1,7 тыс жителей:

  • Краснопрудская волость (Псковский район);
  • Новоржевская волость (Новоржевский район).

Всего на конкурс по трем категориям было подано 38 заявок. Победители были определены конкурсными комиссиями путем оценки конкурсных материалов, а также достижений каждого поселения на местности. Члены конкурсной комиссии при этом оценивали результаты, достигнутые поселениями в решении вопросов благоустройства, организации досуга и массового отдыха населения, развитии культуры, физкультуры и спорта.

Добавим, размер грантов для победителей конкурса среди городских поселений составил 1 млн рублей за первое место, 500 тыс рублей за второе, для сельских по 700 и 300 тыс рублей соответственно.

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