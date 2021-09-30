Более 306 млн рублей направлено на социальные выплаты в Псковской области

21:05, 01 октября 2021, ПАИ

306,42 млн рублей направил Комитет по соцзащите Псковской области в территориальные органы соцзащиты. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области. Финансирование пройдёт по следующим выплатам:

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет;

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего;

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей;

Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим гражданам;

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

Единовременное пособие при устройстве ребенка в семью;

Региональная социальная доплата к пенсии;

Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиации;

Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива федеральным льготникам;

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

На счета граждан зачисление средств начнет осуществляться с 4 октября.