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Соцсфера

Более 306 млн рублей направлено на социальные выплаты в Псковской области

 306,42 млн рублей направил Комитет по соцзащите Псковской области в территориальные органы соцзащиты. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области. Финансирование пройдёт по следующим выплатам:

  • Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет;
  • Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего;
  • Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей;
  • Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим гражданам;
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • Единовременное пособие при устройстве ребенка в семью;
  • Региональная социальная доплата к пенсии;
  • Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиации;
  • Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива федеральным льготникам;
  • Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

На счета граждан зачисление средств начнет осуществляться с 4 октября.

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