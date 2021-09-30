Более 306 млн рублей направлено на социальные выплаты в Псковской области
306,42 млн рублей направил Комитет по соцзащите Псковской области в территориальные органы соцзащиты. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области. Финансирование пройдёт по следующим выплатам:
- Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет;
- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего;
- Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей;
- Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим гражданам;
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- Единовременное пособие при устройстве ребенка в семью;
- Региональная социальная доплата к пенсии;
- Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиации;
- Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива федеральным льготникам;
- Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.
На счета граждан зачисление средств начнет осуществляться с 4 октября.
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