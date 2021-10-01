Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мужчина попал под колеса автомобиля на трассе Псков—Гдов

Молодой парень был сбит проходящей автомашиной. Фото ПАИ

21-летнего мужчину, который, по словам очевидцев, лежал на обочине, поднялся и во время приближения машины шагнул на проезжую часть, где его сбил автомобиль. Об этом сообщила корреспондент газеты «Гдовская заря».

Молодого человека госпитализировали с травмами головы в Псковскую больницу.

На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы, Следственного отдела и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

01 октября 2021

Мужчина попал под колеса автомобиля на трассе Псков—Гдов
01 октября 2021

В Палкино столкнулись два легковых автомобиля
01 октября 2021

«Псковская сводка», выпуск № 33
01 октября 2021

Водитель легкового автомобиля госпитализирован в результате ДТП в Куньинском районе
01 октября 2021

Установлена личность погибшей у деревни Струково Псковского района
01 октября 2021

Публикуем видео с места происшествия на границе Псковской области
01 октября 2021

Девушка погибла под колесами автомобиля в Псковском районе

30 сентября 2021

Мужчина скончался после ДТП на перекрестке Металлистов и Льва Толстого в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...