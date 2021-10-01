Мужчина попал под колеса автомобиля на трассе Псков—Гдов
21-летнего мужчину, который, по словам очевидцев, лежал на обочине, поднялся и во время приближения машины шагнул на проезжую часть, где его сбил автомобиль. Об этом сообщила корреспондент газеты «Гдовская заря».
Молодого человека госпитализировали с травмами головы в Псковскую больницу.
На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы, Следственного отдела и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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