Мужчина попал под колеса автомобиля на трассе Псков—Гдов

21:25, 01 октября 2021, ПАИ

21-летнего мужчину, который, по словам очевидцев, лежал на обочине, поднялся и во время приближения машины шагнул на проезжую часть, где его сбил автомобиль. Об этом сообщила корреспондент газеты «Гдовская заря».

Молодого человека госпитализировали с травмами головы в Псковскую больницу.

На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы, Следственного отдела и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.