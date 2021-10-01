В Ногинске проходит I всероссийский слёт студентов-спасателей и добровольцев в ЧС

22:33, 01 октября 2021, ПАИ

Второй день на Первом всероссийском слёте студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева подошёл к своему завершению.

Утро второго дня началось с общей зарядкой участников слёта, сообщает региональное отделение Псковской области всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей». Далее состоялся «Диалог на равных» с Начальником Департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексеем Сергеевичем Аветисовым. В ходе диалога молодёжь интересовалась различными приёмами спасателей и способами достижения профессионального мастерства.

После вопросов и ответов ребята прошли блок «Пожарная безопасность» :

Установка пожарной автоцистерны на водоём.

Тушение природных пожаров.

Прокладка магистральных пожарных линий.

Тушение автомобиля.

Напомним, в первый день слёта ребята заселились на территорию Ногинского СЦ МЧС России и разделились на команды, а позднее состоялась церемония открытия 1 Всероссийского слёта студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева.