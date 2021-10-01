В Ногинске проходит I всероссийский слёт студентов-спасателей и добровольцев в ЧС
Второй день на Первом всероссийском слёте студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева подошёл к своему завершению.
Утро второго дня началось с общей зарядкой участников слёта, сообщает региональное отделение Псковской области всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей». Далее состоялся «Диалог на равных» с Начальником Департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексеем Сергеевичем Аветисовым. В ходе диалога молодёжь интересовалась различными приёмами спасателей и способами достижения профессионального мастерства.
После вопросов и ответов ребята прошли блок «Пожарная безопасность» :
- Установка пожарной автоцистерны на водоём.
- Тушение природных пожаров.
- Прокладка магистральных пожарных линий.
- Тушение автомобиля.
Напомним, в первый день слёта ребята заселились на территорию Ногинского СЦ МЧС России и разделились на команды, а позднее состоялась церемония открытия 1 Всероссийского слёта студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева.
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