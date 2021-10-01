В Опочке прошёл VI фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

23:33, 01 октября 2021, ПАИ

Специальные кубки и золотые медали пополнили спортивную копилку Опочецкого района. 1 октября на городском стадионе прошёл VI фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления, который собрал около восьмидесяти участников из 14 муниципалитетов области и несколько десятков организаторов. Об этом ПАИ рассказал корреспондент газеты «Красный маяк».

На торжественном открытии фестиваля участников приветствовал глава района Юрий Ильин, который пожелал присутствующим хорошего настроения, достойных результатов и крепкого здоровья.

После церемонии открытия участники фестиваля отправились на спортивные площадки. Соревнования проводились по 4 ступеням комплекса ГТО в разных возрастных группах: VI ступень – 18-29 лет, VII ступень – 30-39 лет, VIII ступень – 40-49 лет, IX ступень – 50-59 лет.

В этом году каждый участник должен был сдать 4 норматива: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подъем туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, подтягивание или рывок гири у мужчин, бег на 2 000 м (VI, VII ступени – женщины, VIII, IX ступени – мужчины и женщины) и 3 000 м (VI и VII ступени – мужчины).

Участникам, уже привыкшим к постоянному соперничеству между собой, состязания с представителями других районов только добавили азарта. Теплая осенняя погода, хорошее настроение позволили участникам выполнить нормативы испытаний на максимальные результаты, проверить свои физические качества и приблизить возможность получения знака отличия комплекса ГТО.

После сдачи нормативов участники фестиваля смогли насладиться праздничным концертом с участием творческих и спортивных детских коллективов Опочки.

По итогам соревнований в общекомандном зачете 1-е место занял Порховский район, 2-е у Пыталовского, 3-е место заняла команда Печорского района. Среди городов на первом месте Великие Луки, Псков на втором.

Команда Опочецкого района в составе Юрия Богашёва, Александра Иванова, Маргариты Андреевой, Евгении Моховой и Ирины Федковской, набрав 1 149 очков, заняла 4-е общекомандное место. В номинации «За волю к победе» наши спортсмены награждены специальным кубком и грамотой.

Опочане показали высокие результаты в личном первенстве. Специальные кубки и золотые медали пополнили спортивную копилку района.

Победу в многоборье среди участников VIII ступени одержал Александр Иванов. В его личной копилке 276 очков. Александр Викторович показал лучший результат в подтягивании на перекладине (18 раз) и беге на 2 000 метров, преодолев эту дистанцию за 8 минут 27 секунд.

Обладателем ещё одной золотой медали в многоборье среди участников VII ступени стала опочанка Маргарита Андреева. Хрупкая на вид девушка оказалась не по зубам соперницам, заработав 293 очка. Маргарита Васильевна стала лучшей в беге на 2 000 метров, преодолев их за 9 минут 25 секунд.

Отметим, что фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проводится в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» с целью популяризации комплекса ГТО, повышения уровня физической подготовленности населения, пропаганды здорового образа жизни.