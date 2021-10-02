Пчелиную девятину отмечали сегодня по народному календарю

11:41, 02 октября 2021, ПАИ

Пчелиную девятину отмечали сегодня, 2 октября, на Руси. Об этом пишет calend.ru.

С мёда и тёплой воды начинали этот день в древности. И после в течение девяти дней готовили ульи к зиме.

«Улья в погреб ставь, праздник мёда правь», — приговаривали пчеловоды.

Традиции дня связаны и с православным календарем: 2 октября — день памяти святого мученика Трофима. Вечером устраивались Трофимовы вечёрки, на которых юноши выбирали невест, а девушки — женихов. Раньше верили, что пристальный взгляд в глаза избраннику принесёт в этот день взаимность. Потому считалось, что «на Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним».

Кроме того, наблюдения за ветром могли помочь предсказать, хлебным ли окажется будущий год. Если ветер в этот день был южным — в следующем году ожидали хороший урожай озимых.