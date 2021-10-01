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Общество

Названы сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в школах в 2022 году

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2022 году собираются организовать с 21 апреля по 2 июля, следует из проекта расписания Минпросвещения России и Рособрнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что досрочный период сдачи экзамена вместе с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, основной – с 20 мая по 2 июля. Кроме того, запланирован дополнительный период с 5 по 24 сентября.

Ведомства также назвали сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Аттестация в 11-х классах состоится с 21 марта по 2 июля 2022 года. Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и закончится 15 апреля, в то время как основной период сдачи вместе с резервными днями запланирован на период с 27 мая по 2 июля. С 5 по 20 сентября ведомства запланировали дополнительный период сдачи экзамена.

Продолжительность экзаменов по математике, русскому языку и литературе составит 3 часа 55 минут (235 минут), по физике, обществознанию, истории, биологии и химии – 3 часа (180 минут). Испытания по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и географии займут 2 часа 30 минут (150 минут). Письменная часть экзамена по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) потребует 2 часа (120 минут), а устная (раздел «Говорение») – 15 минут.

Ранее Рособрнадзор оценил последствия полного отказа от ЕГЭ. По мнению ведомства, эта мера снизит качество образования. На федеральном уровне специалисты уже разработали и внедрили единые механизмы обучения, которые способствуют успешному обучению детей.

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