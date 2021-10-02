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Общество

Более 180 жителей Псковской области заболели коронавирусом за последние сутки

Фото: ПАИ.

Более 180 случаев COVID-19 зафиксировано за последние сутки в Псковской области. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По данным обновлённой статистики, на 1 октября в регионе ещё 182 человека получили положительные результаты теста на коронавирус.

В Пскове заболели 45 человек, в Великих Луках - 21. В Псковском районе зарегистрировано ещё 18 случаев, в Невельском районе - 15, в Островском - 13.

Девять новых случаев COVID-19 выявлено в Опочецком районе, восемь - в Порховском, семь - в Дедовичском, по шесть - в Себежском и Стругокрасненском.

По пять - в Новосокольническом, Печорском и Пушкиногорском районах, четыре - в Плюсском.

По три - в Великолукском, Бежаницком и Палкинском.

Плюс один - в Гдовском, Пыталовском, Пустошкинском, Куньинском, Локнянском и Усвятском районах. 

Михаил Ведерников считает, что вскоре число заболевших будет ещё более внушительным.

«Более 180 новых случаев! Это очень много! В ближайшее время уровень заболеваемости будет расти. Рассчитываем, что ограничения на грядущей неделе позволять сбить эту динамику заболеваемости. Но многое зависит от вас!» - подчеркнул губернатор.

Ранее ПАИ сообщало о ходе прививочной кампании от коронавируса в регионе.

 

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