Грибы-тяжеловесы обнаружены в Палкинском районе

13:23, 02 октября 2021, ПАИ

Необычные грибы нашла жительница Палкинского района. Об этом пишет газета «Льновод».

Пару грибов больше килограмма социальный работник Вера Иванова заметила у деревни Браги по дороге на работу.

Точный вес находки - 1 кг 45 г. Женщина запечатлела дары осени на фото.

«Грибы Вера Иванова считает подарком, ведь нашла их накануне дня своего рождения, который празднует сегодня. Полезный продукт замариновали впрок», - сообщает издание.