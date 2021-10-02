Грибы-тяжеловесы обнаружены в Палкинском районе
Необычные грибы нашла жительница Палкинского района. Об этом пишет газета «Льновод».
Пару грибов больше килограмма социальный работник Вера Иванова заметила у деревни Браги по дороге на работу.
Точный вес находки - 1 кг 45 г. Женщина запечатлела дары осени на фото.
«Грибы Вера Иванова считает подарком, ведь нашла их накануне дня своего рождения, который празднует сегодня. Полезный продукт замариновали впрок», - сообщает издание.
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