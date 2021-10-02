Пять жителей Псковской области умерли от COVID-19 за последние сутки

12:14, 02 октября 2021, ПАИ

Пять жителей региона не смогли справиться с коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Обновлённая статистика потерь в результате коронавируса свидетельствует о том, что за время пандемии в регионе от COVID-19 умерли 782 человека.

На сегодня темпы роста заболеваемости коронавирусом в регионе увеличиваются: по свежим данным, в регионе зафиксировано ещё 182 случая заражения COVID-19.

Ранее ПАИ сообщало о количестве положительных результатов теста на COVID-19 на 1 октября.