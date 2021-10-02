Чемпионат Росгвардии по ориентированию на местности стартовал в Пскове

14:09, 02 октября 2021, ПАИ

В Пскове сегодня, 2 октября, стартовал чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию на местности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Соревнования среди подразделений специального назначения проходят на базе регионального управления Росгвардии. В состязаниях принимают участие 12 команд, представляющих территориальные управления и воинские части округа.

В торжественном открытии соревнований приняли участие начальник топографической службы Северо-Западного округа Росгвардии подполковник Сергей Хлебников и руководство регионального управления ведомства.

«Руководители пожелали спортсменам энергии, удачи, упорства в достижении цели, достойных соперников и заслуженных побед», — рассказали в пресс-службе.

Сегодня, в первый день чемпиона, спецназовцы продемонстрировали теоретические знания и практические умения в топографической подготовке.

Во второй день соревнований участникам предстоит ориентирование на местности, в ходе которого необходимо за кратчайшее время преодолеть заданную на карте дистанцию и произвести отметку на всех контрольных пунктах в указанной последовательности.