Чемпионат Росгвардии по ориентированию на местности стартовал в Пскове
В Пскове сегодня, 2 октября, стартовал чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию на местности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Соревнования среди подразделений специального назначения проходят на базе регионального управления Росгвардии. В состязаниях принимают участие 12 команд, представляющих территориальные управления и воинские части округа.
В торжественном открытии соревнований приняли участие начальник топографической службы Северо-Западного округа Росгвардии подполковник Сергей Хлебников и руководство регионального управления ведомства.
«Руководители пожелали спортсменам энергии, удачи, упорства в достижении цели, достойных соперников и заслуженных побед», — рассказали в пресс-службе.
Сегодня, в первый день чемпиона, спецназовцы продемонстрировали теоретические знания и практические умения в топографической подготовке.
Во второй день соревнований участникам предстоит ориентирование на местности, в ходе которого необходимо за кратчайшее время преодолеть заданную на карте дистанцию и произвести отметку на всех контрольных пунктах в указанной последовательности.
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