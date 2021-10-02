Сегодня выйдет в эфир двадцать первый выпуск программы «Псковская сводка»

14:15, 02 октября 2021, ПАИ

В этом выпуске расскажем о наиболее резонансных ЧП и ДТП, произошедших на территории региона за минувшую неделю.

Программа выйдет в эфир сегодня в 17:00, 2 октября.

Выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в «Вконтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».