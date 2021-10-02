Сегодня выйдет в эфир двадцать первый выпуск программы «Псковская сводка»
В этом выпуске расскажем о наиболее резонансных ЧП и ДТП, произошедших на территории региона за минувшую неделю.
Программа выйдет в эфир сегодня в 17:00, 2 октября.
Выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в «Вконтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».
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