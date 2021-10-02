«Псковская сводка», выпуск № 21
Двадцать первый выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 2 октября, в 17:00.
Все выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «ВКонтакте» и в нашемTelegram-канале.
Новости, фотографии и видеозаписи присылайте на электронную почту pravovoi.mc@gmail.com.
Есть ли у вас домашний питомец?
Специалист: Третья доза вакцины от коронавируса в десятки раз повышает защитные барьеры организма
Мошенники стали похищать деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода по прививке от коронавируса
Псковская одиннадцатиклассница: Процесс обучения в онлайне так же комфортен, как и в офлайне
Особенности проведения первой цифровой Всероссийской переписи населения обсудили в медиацентре ПАИ