ВТБ устранил кратковременную проблему в работе сервисов
ВТБ устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей, сообщили в пресс-службе банка.
Сегодня небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с проблемами при проведении онлайн-платежей. В пресс-службе отметили, что специалисты ВТБ оперативно устранили проблему, сервисы могли быть недоступны лишь в течение нескольких минут. В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме.
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