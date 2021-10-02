ВТБ устранил кратковременную проблему в работе сервисов

19:07, 02 октября 2021, ПАИ

ВТБ устранил краткосрочный сбой при проведении онлайн-платежей, сообщили в пресс-службе банка.

Сегодня небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с проблемами при проведении онлайн-платежей. В пресс-службе отметили, что специалисты ВТБ оперативно устранили проблему, сервисы могли быть недоступны лишь в течение нескольких минут. В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведётся в полном объёме.