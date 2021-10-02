Как влияет отсутствие алкоголя в рационе на организм, рассказал эксперт

19:22, 02 октября 2021, ПАИ

Отсутствие спиртных напитков в рационе благотворно влияет на организм. Об этом в пятницу, 1 октября, рассказала директор медицинских услуг цифрового центра Livi Харриет Брэдли, сообщили «Известия».

Специалист отметил, что в период стресса бокал вина в конце тяжёлого рабочего дня может стать только началом перед употреблением большого количества алкоголя.

Эксперт считает: чтобы перестать употреблять алкоголь регулярно, лучше найти первопричину.

При отсутствии алкоголя в рационе организм уже в первую неделю начинает чувствовать себя значительно лучше: сон становится более крепким, а также повышается работоспособность.

На второй неделе в организме восстанавливается водный баланс, а также налаживается кислотный рефлюкс в желудке.

За этим следует нормальный обмен веществ и снижается вес, кроме того, стабилизируется артериальное давление.