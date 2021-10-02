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Общество

TikTok лидирует в рейтинге самых прибыльных мобильных приложений

По результатам исследования агентства SensorTower соцсеть TikTok лидирует в рейтинге самых прибыльных мобильных приложений.

С июля по сентябрь текущего года пользователи потратили в магазинах приложения 33,6 млрд долларов. Это на 15,1% больше, чем за указанный период прошлого года.

В августе TikTok обогнал Facebook по итогам прошлого года, став самым скачиваем приложением среди социальных сетей.

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