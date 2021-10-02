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Российские волейболисты обыграли команду Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира

Молодежная сборная России по волейболу (игроки не старше 21 года) обыграла команду Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира, пишет ТАСС. Соревнования проходят в Италии и Болгарии.

Встреча завершилась со счетом 3-0. Российские волейболисты сыграют в финале с победителем встречи между итальянцами и поляками.

Чемпионат мира проводится с 23 сентября по 3 октября. Турнир проходит в несколько этапов: сначала 16 команд были разбиты на четыре группы, из которой занявшие первые два места сборные продолжили борьбу во втором групповом этапе. На втором групповом этапе по две лучшие команды из двух квартетов вышли в «Финал четырех». Сборная России не потерпела ни одного поражения на турнире.

Финал молодежного чемпионата мира состоится 3 октября.

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