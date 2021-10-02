Врач рассказал, как правильно питаться, чтобы не спровоцировать гипертонию

21:02, 02 октября 2021, ПАИ

Большое количество полуфабрикатов в рационе питания может спровоцировать гипертонию. Об этом заявил врач-кардиолог столичного Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов, сообщили «Известия».

Врач отметил, что в своем рационе необходимо уменьшить количество соли, исключить по большей части полуфабрикаты, придерживаться рационального питания, чтобы не было избыточной массы тела, которая приводит к гипертонии.

Кроме того, специалист посоветовал есть меньше продуктов, имеющих в своем составе жиры животного происхождения. Чаще всего их содержат наиболее дешевые продукты: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени.

Также Иванов посоветовал добавлять в рацион полноценный белок — мясо, рыбу и овощи.