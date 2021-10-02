Врач рассказал, как правильно питаться, чтобы не спровоцировать гипертонию
Большое количество полуфабрикатов в рационе питания может спровоцировать гипертонию. Об этом заявил врач-кардиолог столичного Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов, сообщили «Известия».
Врач отметил, что в своем рационе необходимо уменьшить количество соли, исключить по большей части полуфабрикаты, придерживаться рационального питания, чтобы не было избыточной массы тела, которая приводит к гипертонии.
Кроме того, специалист посоветовал есть меньше продуктов, имеющих в своем составе жиры животного происхождения. Чаще всего их содержат наиболее дешевые продукты: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени.
Также Иванов посоветовал добавлять в рацион полноценный белок — мясо, рыбу и овощи.
Есть ли у вас домашний питомец?
Специалист: Третья доза вакцины от коронавируса в десятки раз повышает защитные барьеры организма