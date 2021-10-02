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Общество

В России из-за холодного сентября резко вырос спрос на обогреватели

Холодная погода в сентябре этого года заставила россиян резко нарастить покупки обогревательных приборов, говорится в исследовании сервиса «Чек Индекс» крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики сообщили, что из-за непривычно холодного сентября общий объём продаж обогревательных приборов вырос на 106 % в денежном выражении и на 86 % в натуральном (в штуках).

В топ покупок вошли пластиковые электрические тепловентиляторы, далее идут электрические конвекторы, а затем масляные радиаторы-обогреватели.

Кроме того, специалисты отметили, что в сентябре россияне купили больше моделей эконом-сегмента. Также чаще стала приобретаться техника с «умным» наполнением: модели с большим объёмом технологичных опций, таких как удалённое управление через приложения, поддержание определённой влажности, температуры помещения и так далее.

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