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Общество

В городе Новосокольники прошёл противопожарный рейд

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

В городе Новосокольники прошёл профилактический рейд с целью предупреждения пожаров и гибели людей на них, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В ходе мероприятия были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация газового оборудования», «Эксплуатация электроприборов в быту», «Правила пожарной безопасности при посещении лесов», «Эксплуатация отопительных печей».

Гражданам напомнили телефонные номера экстренных оперативных служб, разъяснили обстановку с пожарами на территории Новосокольнического района, а также основные причины пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

Особое внимание сотрудники МЧС уделили профилактике сжигания сухой травы и мусора на земельных участках и необходимости очистки придомовой территории от горючего мусора.

Кроме того, гражданам были выданы памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок при проведении ремонта и перекладке печного отопления. А также разъяснены правила противопожарного режима в РФ и способы раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

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