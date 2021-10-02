В городе Новосокольники прошёл противопожарный рейд

22:16, 02 октября 2021, ПАИ

В городе Новосокольники прошёл профилактический рейд с целью предупреждения пожаров и гибели людей на них, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В ходе мероприятия были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация газового оборудования», «Эксплуатация электроприборов в быту», «Правила пожарной безопасности при посещении лесов», «Эксплуатация отопительных печей».

Гражданам напомнили телефонные номера экстренных оперативных служб, разъяснили обстановку с пожарами на территории Новосокольнического района, а также основные причины пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

Особое внимание сотрудники МЧС уделили профилактике сжигания сухой травы и мусора на земельных участках и необходимости очистки придомовой территории от горючего мусора.

Кроме того, гражданам были выданы памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок при проведении ремонта и перекладке печного отопления. А также разъяснены правила противопожарного режима в РФ и способы раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.