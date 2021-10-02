Владельцам частных домов напомнили правила пожарной безопасности

22:28, 02 октября 2021, ПАИ

В Главном управлении МЧС России по Псковской области напомнили правила пожарной безопасности владельцам частных домов.

Электроприборы

С особой осторожностью следует обогревать помещение электроприборами. Особенно опасно включать в электросеть одновременно несколько таких приборов (особенно в одну розетку).

Обогревательные электроприборы необходимо ставить на несгораемую поверхность (не на деревянный пол и тем более не на ковер), как можно дальше от штор и мебели. Нельзя сушить на них одежду.

Кроме того, в управлении отметили, что электроприборы должны быть выключены из сети, если дома никого нет.

Работники противопожарной службы настоятельно рекомендуют не использовать самодельные обогревательные приборы, подвергая опасности свои жизни и жизни близких людей.

Печи и камины

Когда топится печь или камин, рекомендуется не уходить из дома и не оставлять их на малолетних детей. В зданиях с печами и каминами перед началом отопительного сезона необходимо провести техническую профилактику и вычистить дымоходы. На чердаках и в других пожароопасных помещениях дымоход и стены с дымовыми каналами должны быть побелены.

Наиболее частая причина пожаров в домах, отопляемых печами и каминами, – перегрев, когда в стенках камина или печи возникают щели, через которые могут проникать огонь и искры, отметили в управлении. Опасность возникновения пожара возрастёт ещё больше, если для розжига используют быстровоспламеняющиеся жидкости.

Для того чтобы выпавшие из печи или камина на пол угли не стали причиной воспламенения, необходимо положить на пол вокруг них несгораемыое покрытие.

Настоятельно рекомендуется не хранить дрова и другие горючие материалы на печи или в непосредственной близости от неё, а также не оставлять дверцу печи открытой.

При топке печи особенно опасен угарный газ – им можно смертельно отравиться. Поэтому после растопки печи или камина никогда не стоит закрывать задвижку дымохода слишком рано. Полностью её можно закрыть только тогда, когда вы уверены, что огонь в очаге погас и угли заканчивают тлеть.