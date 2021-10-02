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Общество

Сбербанк выявил рост атак телефонных мошенников на другие российские банки

Число случаев телефонного мошенничества в отношении клиентов Сбербанка с начала года снизилось примерно вдвое, однако происходит его рост в других российских банках, что говорит о перетоке злоумышленников между кредитными организациями, рассказал зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов в эфире шоу «Соловьёв LIVE» в YouTube. 

Он отметил, что Сбербанк с начала года фиксирует сокращение телефонного мошенничества в отношении своих клиентов примерно в два раза. При этом в целом в России наблюдается рост случаев мошенничества, что говорит о том, что злоумышленники переключились на другие организации.

По данным ЦБ, количество операций без согласия клиентов во втором квартале текущего года выросло на 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 236,97 тысячи, объём таких мошеннических операций вырос в 1,4 раза – до 3 миллиардов рублей. За это время Банк России инициировал блокировку 11,8 тысячи телефонных номеров мошенников, что более чем в два раза больше показателя за аналогичный период 2020 года.

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