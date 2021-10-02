Работники сферы туризма смогут проходить бесплатное обучение

23:17, 02 октября 2021, ПАИ

Работники сферы туризма смогут проходить бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», пишет ТАСС.

Работу курсов планируется начать в 2022 году, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, в рамках пилотного проекта на базе Казанского университета спорта и туризма планируется обучать топ-менеджеров индустрии гостеприимства. В рамках нацпроекта также будет создан Центр компетенций на базе Санкт-Петербургского госуниверситета, где будут разрабатываться практико-ориентированные программы.

«За счет своих средств там будем обучать специалистов, а дальше выработанные новые программы будем распространять в вузы, которые обучают туристическим специальностям», - добавила Догузова.