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Общество

Работники сферы туризма смогут проходить бесплатное обучение

Работники сферы туризма смогут проходить бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», пишет ТАСС.

Работу курсов планируется начать в 2022 году, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, в рамках пилотного проекта на базе Казанского университета спорта и туризма планируется обучать топ-менеджеров индустрии гостеприимства. В рамках нацпроекта также будет создан Центр компетенций на базе Санкт-Петербургского госуниверситета, где будут разрабатываться практико-ориентированные программы.

«За счет своих средств там будем обучать специалистов, а дальше выработанные новые программы будем распространять в вузы, которые обучают туристическим специальностям», - добавила Догузова.

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