Врач назвала период с 20 до 35 лет идеальным возрастом для беременности

23:41, 02 октября 2021, ПАИ

Идеальным возрастом для беременности является период с 20 до 35 лет, сообщили «Известия» со ссылкой на врача, акушера-гинеколога Светлану Лизунову.

Специалист считает, что в современном мире женщины стали позже становиться матерями, что является «огромной проблемой».

Такая ситуация обусловлена социальными причинами: зачастую женщины стремятся получить образование и построить карьеру, прежде чем рожать ребёнка.

Врач заявила, что самое время, когда можно беременеть и рожать здоровых детей по нашей природе, – с 20 до 35 лет.

Она добавила, что Всемирная организация здравоохранения определяет репродуктивный возраст как период до 44 лет.