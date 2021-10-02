Врач назвала период с 20 до 35 лет идеальным возрастом для беременности
Идеальным возрастом для беременности является период с 20 до 35 лет, сообщили «Известия» со ссылкой на врача, акушера-гинеколога Светлану Лизунову.
Специалист считает, что в современном мире женщины стали позже становиться матерями, что является «огромной проблемой».
Такая ситуация обусловлена социальными причинами: зачастую женщины стремятся получить образование и построить карьеру, прежде чем рожать ребёнка.
Врач заявила, что самое время, когда можно беременеть и рожать здоровых детей по нашей природе, – с 20 до 35 лет.
Она добавила, что Всемирная организация здравоохранения определяет репродуктивный возраст как период до 44 лет.
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