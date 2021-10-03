Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

На бесплатный концерт ансамбля «Уграда» приглашают псковичей сегодня

Фото с сайта ПОУНБ.

Концерт фольклорного ансамбля «Уграда» состоится сегодня, 3 октября, в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Об этом сообщают в учреждении. 

Коллектив исполнит песни без аккомпанемента в хоровой манере северо-псковских традиций. Начало мероприятия — в 15:00.

«Это своеобразная уникальная и древняя исполнительская манера. Единственная родственная ей по манере звукоизвлечения песенная традиция существует на севере Швеции», — говорится в сообщении.

«Уграда» является победителем всероссийских, областных и городских фольклорных фестивалей, в 2002 году стал лауреатом ХХ Международного фольклорного фестиваля в городе Зелёная Гура (Польша).

Ансамбль много концертирует и хорошо известен на Северо-Западе России, в странах Балтии, имеет партнёрские связи с фольклорными коллективами из Франции, Швеции, Польши и других стран.

Вход на мероприятие свободный. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

03 октября 2021

Видео отмененных спектаклей театра Владимира Рецептера разместят на сайте Пушкинского заповедника
03 октября 2021

На бесплатный концерт ансамбля «Уграда» приглашают псковичей сегодня
02 октября 2021

Педагоги Гнесинки и Московского института культуры провели мастер-классы для псковичей
02 октября 2021

Проект благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» обсудили в медиацентре ПАИ
02 октября 2021

Театральная студия из Новосокольников отправилась на международный конкурс в Сочи
02 октября 2021

Пчелиную девятину отмечали сегодня по народному календарю
01 октября 2021

Псковский драматический театр скорректировал афишу спектаклей
01 октября 2021

Видео-арт о Псковской области «Лукоморье» получил приз на фестивале в Сербии

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...