На бесплатный концерт ансамбля «Уграда» приглашают псковичей сегодня

09:38, 03 октября 2021, ПАИ

Концерт фольклорного ансамбля «Уграда» состоится сегодня, 3 октября, в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Об этом сообщают в учреждении.

Коллектив исполнит песни без аккомпанемента в хоровой манере северо-псковских традиций. Начало мероприятия — в 15:00.

«Это своеобразная уникальная и древняя исполнительская манера. Единственная родственная ей по манере звукоизвлечения песенная традиция существует на севере Швеции», — говорится в сообщении.

«Уграда» является победителем всероссийских, областных и городских фольклорных фестивалей, в 2002 году стал лауреатом ХХ Международного фольклорного фестиваля в городе Зелёная Гура (Польша).

Ансамбль много концертирует и хорошо известен на Северо-Западе России, в странах Балтии, имеет партнёрские связи с фольклорными коллективами из Франции, Швеции, Польши и других стран.

Вход на мероприятие свободный.