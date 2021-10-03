На бесплатный концерт ансамбля «Уграда» приглашают псковичей сегодня
Концерт фольклорного ансамбля «Уграда» состоится сегодня, 3 октября, в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Об этом сообщают в учреждении.
Коллектив исполнит песни без аккомпанемента в хоровой манере северо-псковских традиций. Начало мероприятия — в 15:00.
«Это своеобразная уникальная и древняя исполнительская манера. Единственная родственная ей по манере звукоизвлечения песенная традиция существует на севере Швеции», — говорится в сообщении.
«Уграда» является победителем всероссийских, областных и городских фольклорных фестивалей, в 2002 году стал лауреатом ХХ Международного фольклорного фестиваля в городе Зелёная Гура (Польша).
Ансамбль много концертирует и хорошо известен на Северо-Западе России, в странах Балтии, имеет партнёрские связи с фольклорными коллективами из Франции, Швеции, Польши и других стран.
Вход на мероприятие свободный.
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