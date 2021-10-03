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Культура

Псковичи могут принять участие в конкурсе «Малая родина – центр Земли»

Фото с сайта pixabay.com.

 

ХХ, юбилейный, конкурс «Малая родина – центр Земли» проводится в рамках регионального проекта «Сумка почтальона» для псковичей в возрасте 7-24 лет. Об этом сообщает Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина.

Литературно-краеведческий конкурс призван побудить юных псковичей посвятить рассказы, стихи и эссе настоящему и будущему малой родины.

«Что за последние несколько лет нового и интересного появилось и произошло в твоем городе, селе, поселке. Может быть, рядом с твоим домом появилось новое здание, скульптура? Возник красивый сквер, парк? Или там, где ты живешь, построили стадион, спортивную площадку, произошло какое-то культурное событие, праздник? Приезжал интересный человек, встреча с которым произвела неизгладимое впечатление на тебя? Напиши об этом, поделись информацией, своими чувствами и эмоциями», - говорится в сообщении.

Конкурсные работы принимаются до 10 апреля 2022 года в электронном виде на pobdu-metod@yandex.ru. Связаться с координатором конкурса можно по тел. 8 (8112) 68-20-59.

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