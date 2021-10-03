«Баха в Ирландии» сыграют сегодня в Печорах

11:35, 03 октября 2021, ПАИ

Концерт органной музыки «Бах в Ирландии» состоится сегодня, 3 октября, в Печорах. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие начнётся в 16:00 в лютеранской церкови Святого Петра. Перед зрителями выступит лауреат международных конкурсов, солист Карельской государственной филармонии Александр Новосёлов.

В программе заявлены фантазия «Бах в Ирландии» Х. А. Штамма, финальный хор из оратории «Страсти по Матфею», ария из оркестровой сюиты ре-мажор, прелюдия и фуга ля-минор BWV 543, хоральная прелюдия «Мы верим в единого Бога» И. С. Баха, а также сочинения Х. А.Штамма, А. Муле, С. Барбера, М. А. Ганелина, М. Таривердиева.

Организаторы просят гостей во время концерта надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.

