«Баха в Ирландии» сыграют сегодня в Печорах
Концерт органной музыки «Бах в Ирландии» состоится сегодня, 3 октября, в Печорах. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».
Мероприятие начнётся в 16:00 в лютеранской церкови Святого Петра. Перед зрителями выступит лауреат международных конкурсов, солист Карельской государственной филармонии Александр Новосёлов.
В программе заявлены фантазия «Бах в Ирландии» Х. А. Штамма, финальный хор из оратории «Страсти по Матфею», ария из оркестровой сюиты ре-мажор, прелюдия и фуга ля-минор BWV 543, хоральная прелюдия «Мы верим в единого Бога» И. С. Баха, а также сочинения Х. А.Штамма, А. Муле, С. Барбера, М. А. Ганелина, М. Таривердиева.
Организаторы просят гостей во время концерта надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.
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