Около двухсот новых случаев COVID-19 зафиксировано в Псковской области за сутки

12:07, 03 октября 2021, ПАИ

Около двухсот положительных тестов на коронавирус получили жители Псковской области за последние сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

По данным обновлённой статистики, в Псковской области на сегодня зафиксирован ещё 191 случай заражения коронавирусом.

В Пскове за сутки заболело ещё 57 человек, в Великих Луках — 15.

Всего же за время пандемии в регионе заразилось коронавирусом 50 тыс. 979 человек.

