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Общество

Около двухсот новых случаев COVID-19 зафиксировано в Псковской области за сутки

Фото: ПАИ.

Около двухсот положительных тестов на коронавирус получили жители Псковской области за последние сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

По данным обновлённой статистики, в Псковской области на сегодня зафиксирован ещё 191 случай заражения коронавирусом. 

В Пскове за сутки заболело ещё 57 человек, в Великих Луках — 15. 

Всего же за время пандемии в регионе заразилось коронавирусом 50 тыс. 979 человек.
 

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