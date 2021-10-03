Около двухсот новых случаев COVID-19 зафиксировано в Псковской области за сутки
Около двухсот положительных тестов на коронавирус получили жители Псковской области за последние сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
По данным обновлённой статистики, в Псковской области на сегодня зафиксирован ещё 191 случай заражения коронавирусом.
В Пскове за сутки заболело ещё 57 человек, в Великих Луках — 15.
Всего же за время пандемии в регионе заразилось коронавирусом 50 тыс. 979 человек.
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