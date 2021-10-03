12 километров трассы Опочка – Красногородск на границе с Латвией отремонтировали в рамках нацпроекта
12 километров трассы Опочка – Красногородск на границе с Латвией отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сегодня сообщил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Площадь нового асфальта составила 96 тыс. кв. м. Подрядчик расчистил от кустарника и деревьев более 4 га полосы отвода, выполнил планировку 25 тыс. кв. м откосов и дна кюветов», - рассказал глава региона.
Кроме того, в рамках проекта отремонтировали 18 водопропускных труб, укрепили обочины и посеяли на бровке многолетние травы.
Приведены в порядок и пять автобусных остановок: обустроены заездные карманы, посадочные площадки с пандусом.
Общая стоимость работ по проекту составила почти 200 млн рублей. Финансирование осуществлялось из областного бюджета.
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12 километров трассы Опочка – Красногородск на границе с Латвией отремонтировали в рамках нацпроекта
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