12 километров трассы Опочка – Красногородск на границе с Латвией отремонтировали в рамках нацпроекта

13:57, 03 октября 2021, ПАИ

12 километров трассы Опочка – Красногородск на границе с Латвией отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сегодня сообщил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Площадь нового асфальта составила 96 тыс. кв. м. Подрядчик расчистил от кустарника и деревьев более 4 га полосы отвода, выполнил планировку 25 тыс. кв. м откосов и дна кюветов», - рассказал глава региона.

Кроме того, в рамках проекта отремонтировали 18 водопропускных труб, укрепили обочины и посеяли на бровке многолетние травы.

Приведены в порядок и пять автобусных остановок: обустроены заездные карманы, посадочные площадки с пандусом.

Общая стоимость работ по проекту составила почти 200 млн рублей. Финансирование осуществлялось из областного бюджета.