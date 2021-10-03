До +17 градусов поднимется температура в Псковской области 4 октября

15:52, 03 октября 2021, ПАИ

+17 градусов может достигать температура воздуха днём 4 октября в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Псковской области температура в ночь на понедельник будет равна примерно +2...+7 градусам, дневная - +12...+17 градусам.

В Пскове ночью столбик термометра может опуститься до +4...+6 градусов. Днём в городе обещают +14...+16 градусов.

В целом, в регионе 4 октября ожидается переменная облачность с умеренным ветром южных направлений. Осадки не прогнозируются.