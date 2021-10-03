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Происшествия

«Ока» и «Шкода» столкнулись сегодня в Опочке

Фото газеты «Красный маяк».

В Опочке произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

По предварительной информации, на улице Московской у дома № 37 столкнулись автомобиль «Ока», за рулём которой находилась 16-летняя водитель, и «Шкода» с женщиной-водителем 23 лет. 

Несовершеннолетняя, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила дорогу иномарке, двигавшейся по главной дороге.

В результате ДТП водитель «Шкоды» доставлена в Островскую больницу с переломом руки, водитель «Оки» получила ушиб головы.

На месте работают сотрудники скорой помощи, ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

 

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