Минпросвещения РФ рекомендовало главам регионов снизить отчётность для учителей

18:12, 03 октября 2021, ПАИ

Минпросвещения РФ направило главам регионов письмо, в котором рекомендовало систематизировать контрольные работы в школах и снизить бюрократическую нагрузку на учителей, пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

Кравцов отметил, что главам направлено письмо о том, что необходимо систематизировать работу учителей: если ведётся бумажный журнал, то не ведётся электронный. То же самое работает и в обратную сторону.

Глава министерства считает, что это определённым образом снижает отчётность для учителей.

Он уточнил, что соответствующее письмо подписал накануне.