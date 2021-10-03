Минпросвещения РФ рекомендовало главам регионов снизить отчётность для учителей
Минпросвещения РФ направило главам регионов письмо, в котором рекомендовало систематизировать контрольные работы в школах и снизить бюрократическую нагрузку на учителей, пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.
Кравцов отметил, что главам направлено письмо о том, что необходимо систематизировать работу учителей: если ведётся бумажный журнал, то не ведётся электронный. То же самое работает и в обратную сторону.
Глава министерства считает, что это определённым образом снижает отчётность для учителей.
Он уточнил, что соответствующее письмо подписал накануне.
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