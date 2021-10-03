Некоторые российские банки начали поднимать ставки по ипотеке

18:26, 03 октября 2021, ПАИ

Ряд российских банков начинает поднимать ставки по ипотеке. Об этом свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций, проведённого РИА Новости.

Сбербанк уже поднял ипотечную ставку с 1 октября.

К нему присоединился и «Совкомбанк». Теперь по программе покупки недвижимости в новостройке ставка поднялась с 8,49 до 8,75 %.

Кроме того, ряд других банков также планирует изменить условия выдачи ипотечных кредитов.

Отмечается, что из-за повышения ключевой ставки «Абсолют Банк» в начале октября планирует незначительное увеличение ставок по базовым ипотечным программам на 0,25 п. п. Ставки по программам «Семейная ипотека» и «Военная ипотека» останутся без изменений.

Также в октябре ожидается повышение ставок и у банка «Зенит».

В то же время некоторые кредитные организации заявили, что менять условия ипотеки не будут. Об этом сообщили в «Промсвязьбанке», «Райффайзенбанке» и ВТБ.

В банке «Дом.РФ» отметили, что провели снижение ставки в некоторых программах.