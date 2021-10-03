Некоторые российские банки начали поднимать ставки по ипотеке
Ряд российских банков начинает поднимать ставки по ипотеке. Об этом свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций, проведённого РИА Новости.
Сбербанк уже поднял ипотечную ставку с 1 октября.
К нему присоединился и «Совкомбанк». Теперь по программе покупки недвижимости в новостройке ставка поднялась с 8,49 до 8,75 %.
Кроме того, ряд других банков также планирует изменить условия выдачи ипотечных кредитов.
Отмечается, что из-за повышения ключевой ставки «Абсолют Банк» в начале октября планирует незначительное увеличение ставок по базовым ипотечным программам на 0,25 п. п. Ставки по программам «Семейная ипотека» и «Военная ипотека» останутся без изменений.
Также в октябре ожидается повышение ставок и у банка «Зенит».
В то же время некоторые кредитные организации заявили, что менять условия ипотеки не будут. Об этом сообщили в «Промсвязьбанке», «Райффайзенбанке» и ВТБ.
В банке «Дом.РФ» отметили, что провели снижение ставки в некоторых программах.
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