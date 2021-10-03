Псковские тяжелоатлеты проявили себя на детском спортивном фестивале Klokov Power Weekend

18:43, 03 октября 2021, ПАИ

В эти выходные в Москве прошёл детский спортивный фестиваль Klokov Power Weekend. Об этом Псковскому агентству информации сообщил тренер СШОР «Надежда» Игорь Цветков.

В соревнованиях по тяжёлой атлетике приняли участие спортсмены Москвы, Московской области, Владимирской области и Пскова (СШОР «Надежда»). Псковские юные атлеты достойно представили город: Марина Румянцева заняла 2-е место в категории до 37 кг, Каролина Александрова – 3-е место в категории до 45 кг, Константин Черевко – 2-е место в весовой категории до 41 кг, Алексей Козлов – 3-е место в категории до 55 кг, Кирилл Стыров – 5-е место в категории до 55 кг.

Тренирует ребят Игорь Валерьевич Цветков.

Всего на фестивале было представлено 20 видов спорта, в их числе тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой спорт, кроссфит, самбо, карате, вольная борьба и лёгкая атлетика.