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Общество

Эксперт сообщил, что потеря обоняния не является основным симптомом COVID-19

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКом Андрей Исаев сообщил в беседе с ТАСС, что при заболевании коронавирусом человек теряет обоняние лишь на 10-й день.

Иначе говоря, временная неспособность чувствовать запахи не является основным симптомом инфекции, а в случае со штаммами это проявление болезни и вовсе может обойти пациента стороной.

Исаев отметил, что у многих пациентов, которые заболели штаммами «Дельта» и «Дельта плюс», не наблюдается потеря обоняния.

Он добавил, что в 2020 году обоняние у пациентов не пропадало в 20% случаев, сейчас же этот процент увеличился.

Эксперт подчеркнул, что по первым признакам заболевания дифференцировать грипп и коронавирус очень сложно. Поэтому, советует специалист, необходимо при первых симптомах проводить ПЦР-диагностику, так как это единственный точный метод, который позволяет определить, заражен ли человек COVID-19.

Он напомнил, что в стране и в мире были зафиксированы повторные случаи заболевания COVID-19, и в некоторых случаях вторичное или третичное заражение переносится тяжелее.

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