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Общество

Детские и материнские пособия будут повышены в феврале 2022 года

Детские и материнские пособия будут повышены в феврале 2022 года, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, пишет агентство «Прайм».

С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен до 12 792 рублей, а в следующем – повысится до 13 617 рублей.

Финогенова отметила, что в 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%.

По ее словам, для расчета пособия по беременности и родам или минимального суммарного размера среднего заработка специалисты ориентируются на 24-хкратную сумму МРОТ.

В этом году это значение составляло 307 008 рублей, а в 2022-м – вырастет до 326 808 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в настоящее время оставляет 7082 рубля, с февраля будущего года из-за увеличения МРОТ эта сумма будет повышена до 7387.

Кроме того, в следующем году будет повышен размер материнского капитала. Так, на первого ребенка будут выплачивать 503 237 рублей, на второго — 665 009 рублей, если за первого выплата не была получена. При этом в случае получения сертификата на первого ребенка допвыплата за второго составит 161 772 рубля.

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